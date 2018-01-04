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    Одессит в интернете под видом девушки звал мужчин на свидания и грабил их

    (обновлено: )11410
    С потенциальными жертвами злоумышленник знакомился под видом девушки, используя для этого фото своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал "поклонников" на свидание, где отбирал ценные вещи.
    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Одесские полицейские задержали правонарушителя, который грабил мужчин с сайта знакомств, сообщает пресс-служба Малиновского отдела полиции в Одессе.

    С потенциальными жертвами злоумышленник знакомился под видом девушки, используя для этого фото своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал "поклонников" на свидание, где отбирал ценные вещи.

    В Малиновский отдел полиции обратился один из пострадавших и сообщил, что его избил и ограбил неизвестный мужчина. Он рассказал, что на одном из сайтов знакомств познакомился с девушкой. Через некоторое время их общения женщина предложила встретиться. Но в назначенном месте вместо новой знакомой к нему подошел какой-то человек, который начал его бить, а потом отобрал деньги, мобильный телефон и скрылся. О том, что произошло, потерпевший сообщил в полицию.

    пресс-служба Малиновского отдела полиции в Одессе
    Одессит в интернете под видом девушки звал мужчин на свидания и грабил их

    В ходе проведения операции "Розыск" правоохранители разоблачили правонарушителя, которым оказался 36-летний одессит.  

    Установлено, что от действий преступника пострадал еще один мужчина У него злоумышленник также отобрал деньги, мобильный телефон и золото.

    По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.

    Ранее сообщалось, что правоохранители за несколько дней установили и задержали 23-летнюю девушку в Одесской области по подозрению в убийстве мужчины.

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