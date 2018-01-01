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    Происшествия

    Во Львовской области столкнулись автопоезд и микроавтобус: есть пострадавшие

    (обновлено: )6410
    На автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса и восемь пассажиров. Их доставили в больницу.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области столкнулись микроавтобус с автопоездом, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления области в Facebook.

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    "В Стрыйский отдел полиции сегодня, 1 января, около 08.30 поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области", – отметили в полиции.

    В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса и восемь пассажиров. Их доставили в больницу.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в районе моста Патона на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП. Mercedes уходя от полицейской погони протаранил 6 автомобилей.

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