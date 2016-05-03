Напавших на журналистов в Одессе уже задержали - СМИ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Совершивших вооруженное нападение на съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе уже задержали, сообщает "Думская.net" во вторник.

Ранее издание "Думская.net" сообщило, что неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе.

Конфликт произошел после того, как журналисты зафиксировали на видео ДТП, произошедшее в этом же районе, отмечает издание.

"В Одессе расстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала"… Произошло это прямо у офиса канала на Старопортофранковской улице. Они использовали помповое ружье и травматические пистолеты. Огнестрельные ранения получили трое сотрудников "Седьмого" — два оператора и корреспондент", — передает издание со ссылкой на сотрудников телеканала.

Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек. "По уточненным данным, огнестрельное ранение получил лишь журналист. Его спасла куртка, и дробь не попала в жизненно важные органы. У операторов разбиты лица", — добавило издание.

Комментариями правоохранителей по инциденту РИА Новости пока не располагает.

Полиция Одессы ввела план "Перехват" в связи с нападением на журналистов, сообщил заместитель начальника отдела коммуникаций Национальной полиции Одесской области Виктор Вдовин.

Ранее в Нацполиции сообщили, что хулиганы напали на журналистов в одном из районов Киева, когда представители СМИ расследовали работу незаконного пункта обмена валют.

В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая. Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

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Ранее в Одессе неизвестные сообщили о заминировании Куликово поля. Правоохранители провели проверку территории площади, где запланирован митинг, и взрывчатку не нашли.

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками "Евромайдана" — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.