Обнародовано видео вооруженного нападения на журналистов в Одессе

Неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала, сообщает местное издание " Думская.net " во вторник.

"В Одессе расстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала"… Произошло это прямо у офиса канала на Старопортофранковской улице. Они использовали помповое ружье и травматические пистолеты. Огнестрельные ранения получили трое сотрудников "Седьмого" — два оператора и корреспондент", — передает издание со ссылкой на сотрудников телеканала.

Одного из сотрудников канала избили, журналисты госпитализированы.

Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек. "По уточненным данным, огнестрельное ранение получил лишь журналист. Его спасла куртка, и дробь не попала в жизненно важные органы. У операторов разбиты лица", — добавило издание.

Комментариями правоохранителей по инциденту РИА Новости пока не располагает.

Полиция Одессы ввела план "Перехват" в связи с нападением на журналистов, сообщил заместитель начальника отдела коммуникаций Национальной полиции Одесской области Виктор Вдовин.

Ранее в Нацполиции сообщили, что хулиганы напали на журналистов в одном из районов Киева, когда представители СМИ расследовали работу незаконного пункта обмена валют.

В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая. Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

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Ранее в Одессе неизвестные сообщили о заминировании Куликово поля. Правоохранители провели проверку территории площади, где запланирован митинг, и взрывчатку не нашли.

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками "Евромайдана" — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Видео: "7 канал" в YouTube.