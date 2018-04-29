Украина вошла в список стран, где произошли массовые сбои Telegram

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Наибольшее число перебоев в работе мессенджера Telegram отмечено на территории России, Украины и Израиля, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Максимальное число сообщений о неполадках поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива. Также поступают жалобы на работу мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 2.40 по Киеву. В последний час число сообщений о неполадках стало сокращаться.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей.

В России из-за отказа Telegram передать ФСБ ключи шифрования Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.