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    Украина вошла в список стран, где произошли массовые сбои Telegram

    (обновлено: )279
    Максимальное число сообщений о неполадках в Telegram поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива. Также поступают жалобы на работу мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
    Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Наибольшее число перебоев в работе мессенджера Telegram отмечено на территории России, Украины и Израиля, свидетельствуют данные портала Downdetector.

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    Максимальное число сообщений о неполадках поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива. Также поступают жалобы на работу мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    По данным портала, перебои стали отмечаться с 2.40 по Киеву. В последний час число сообщений о неполадках стало сокращаться.

    Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о сбое в работе мессенджера у европейских пользователей.

    В России из-за отказа Telegram передать ФСБ ключи шифрования Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

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