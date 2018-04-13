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    Россия

    В России суд решил заблокировать Telegram немедленно

    (обновлено: )65872
    По словам корреспондента РИА Новости из зала суда, заседание прошло стремительно, представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату.
    Мессенджер Telegram
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Таганский суд Москвы в пятницу разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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    Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

    Мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил Таганский суд Москвы.

    Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд об "ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram" в России.

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