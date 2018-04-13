Дуров рассказал, как Telegram намерен обходить блокировку

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ная доступность сервиса без VPN не гарантирована", — написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он также отметил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В суде представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства мессенджера угрожают интересам российского государства и его граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях, в настоящее время ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.