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    Россия

    Дуров рассказал, как Telegram намерен обходить блокировку

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    Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.
    Приложение Telegram, архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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    "Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ная доступность сервиса без VPN не гарантирована", — написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

    Он также отметил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. По его словам, в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

    Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В суде представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что действия руководства мессенджера угрожают интересам российского государства и его граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях, в настоящее время ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.

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