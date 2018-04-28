В России признали бессмысленность блокировки Telegram по IP-адресам

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно, эта война может продолжаться вечно, считает российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

По его мнению, существующий механизм блокировок абсолютно не эффективен. Он считает, что было бы правильнее находить и блокировать производителей противоправного контента, а не сервис, который его предоставляет.

"Это (блокировка Telegram — ред.) вечно может продолжаться, потому что Telegram – это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает. Все равно Telegram сможет обновлять свое ПО. И любая найденная брешь будет немедленно завуалирована новым обновлением, и все это будет продолжаться вечно и под блокировку может попадать все, что угодно", — сказал РИА Новости Мариничев.

"Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/Proxy (программы для обхода блокировок — Ред.) и т.д", — отметил интернет-омбудсмен.

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Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".