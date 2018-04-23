В Кабмине намерены запретить судам РФ входить во внутренние воды Украины

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры предложило закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что обратятся с соответствующей просьбой к Совету национальной безопасности и обороны.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находится объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам", — заявил заместитель министра Юрий Лавренюк.

Также в ведомстве намерены препятствовать "несанкционированным" посещениям судами портов в Крыму.

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Напомним, пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Госпогранслужба Украины заявила, что считает "Норд" украинским судном, а его экипаж — украинцами. В связи с этим Киев не видит оснований для допуска дипломатов к россиянам.

В то же время Москва требует от Киева позволить экипажу судна "Норд" беспрепятственно вернуться домой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.