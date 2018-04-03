Во Львове начинают отключать отопление

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Согласно распоряжению городского головы Львова, с сегодняшнего дня, 3 апреля, во Львове приостанавливается отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"С 3 апреля синоптики прогнозируют значительное повышение температуры наружного воздуха. Поэтому, в связи с потеплением, планируем приостановить отопительный сезон. Если температура будет дальше подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен", — сообщил директор КП "Львовтеплоэнерго" и и.о. директора КП "Зализнычнетеплоэнерго" Степан Пакиж.

По словам коммунальщиков, к бюджетным учреждениям (школы, садики, больницы и поликлиники) отопление будут подавать на основе обращений от руководителей учреждений.

Отопительный сезон 2017-2018 гг. во Львове начался 3 октября для бюджетных учреждений и 10 октября для населения. В связи с потеплением 15 октября подача отопления была приостановленоа, и уже 23 октября подачу отопления восстановили.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопление в столице Украины будет отключено, когда среднесуточная температурой в течение трех дней продержится выше + 8 градусов.