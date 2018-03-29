"Нафтогаз" готов давать газ на отопление до лета

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Запасов газа в подземных хранилищах хватит, даже если снег пролежит до лета, сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в четверг.

Ранее правительство Украины решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца.

"Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 миллиардов кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", — говорится в сообщении компании в четверг в Twitter.

В этом году март в Украине достаточно холодный, в основном с минусовой температурой. После недолгого потепления в Украине в четверг снова идет снег и похолодание.

Накануне "Укртрансгаз" сообщал, что объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 27 марта составил 7,836 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,68%.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.