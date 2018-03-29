наверх
29.03.201811:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз" готов давать газ на отопление до лета

    (обновлено: )18901
    "Нафтогаз" успокоил украинцев, пообещав бесперебойные поставки топлива, несмотря на похолодание и обильный снегопад в конце марта. "Так уже хочется тепла", - написано в Twitter компании.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Запасов газа в подземных хранилищах хватит, даже если снег пролежит до лета, сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в четверг.

    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Эксперт: "Северный поток-2" и "Турецкий поток" уничтожат Украину-транзитера

    Ранее правительство Украины решило с апреля не пересматривать цену на газ для населения, и оставить ее на нынешнем уровне еще на 2 месяца.

    "Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 миллиардов кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", — говорится в сообщении компании в четверг в Twitter.

    В этом году март в Украине достаточно холодный, в основном с минусовой температурой. После недолгого потепления в Украине в четверг снова идет снег и похолодание.

    Накануне "Укртрансгаз" сообщал, что объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 27 марта составил 7,836 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,68%.

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?