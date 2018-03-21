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    Иностранные компании не гарантируют загрузки и инвестиций в ГТС - Кистион

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    На первом этапе ни одна из них не готова инвестировать в модернизацию украинской газотранспортной системы, заявил в среду вице-премьер Владимир Кистион.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Иностранные компании, которые интересуются участием в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС), не дают гарантий ее загрузки и не готовы сразу инвестировать в ее модернизацию, заявил в среду во время парламентских слушаний вице-премьер Украины Владимир Кистион.

    В декабре 2017 года Кабмин Украины принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой. Основным критерием поиска партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа. Минэнерго ранее сообщил, что Украина ведет консультации с европейскими компаниями из пяти стран о перераспределении обязанностей в управлении газотранспортной системой государства.

    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Ни одна из иностранных компаний во время предварительных консультаций четко не подтвердила готовности взять на себя обязательства по загрузке украинской ГТС", — цитирует заявление Кистиона "Укринформ".

    По его словам, иностранные компании, которые проявили интерес к участию в управлении ГТС, во время предварительных консультаций не претендовали на владение ею, поскольку согласно украинскому законодательству, основные средства ГТС запрещены к приватизации.

    На первом этапе ни одна из них не готова инвестировать в модернизацию украинской ГТС, отметил вице-премьер. "Они готовы совместно вести бизнес и уже по результатам ведения бизнеса, возможно, модернизировать украинскую ГТС", — сказал Кистион.

    Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

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