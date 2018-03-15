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    Гонтарева в Раде заявила, что выполнила свою миссию

    Тема:

    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (203)

    (обновлено: )12602
    По словам экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, она считает свою миссию полностью выполненной, потому что реформы в банковской сфере проведены.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила в Верховной Раде, что ее миссия на посту главы регулятора выполнена.

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампред Яков Смолий. Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата.

    "Я считаю мою миссию полностью выполненной, потому что реформы проведены", — сказала Гонтарева, отметив, что впервые в истории Украины ее отставка – это не политическое решение.

    Нацбанк путем реформирования был превращен в европейский институт, подчеркнула она. "Что было сделано? Во-первых, обеспечена макрофинансовая стабильность. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования", — сказал Гонтарева, добавив, что сейчас валютные колебания на рынке воспринимаются спокойно и без паники.

    Она также отметила, что во время ее пребывания на должности главы Нацбанка сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями было успешным, что позволило нарастить золотовалютные резервы Украины до 18,4 миллиарда долларов.

    Также, по данным Гонтаревой, украинская банковская система была очищена от неплатежеспособных банков, что восстановило ее стойкость. "Банки здоровы, прозрачные и уже готовы возобновить кредитование", — сказала Гонтарева.

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