Гонтарева прибыла в Раду, началась процедура ее увольнения

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приступила к процедуре увольнения главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Гонтарева и кандидат на пост главы НБУ Яков Смолий прибыли в сессионный зал Рады.

Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко зачитала представление Петра Порошенко об увольнении Гонтаревой.

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Профильный комитет Верховной Рады утвердил постановление об ее увольнении, потребовав заслушать отчет Гонтаревой.

В своем выступлении Гонтарева отметила, что последние 10 месяцев уже не руководит Национальным банком и что в течение трех лет проводила реформы.

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