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    Политика

    Гонтарева прибыла в Раду, началась процедура ее увольнения

    Тема:

    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (199)

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    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева выступила с отчетом перед Верховной Радой, отметив, что последние 10 месяцев она не осуществляет руководство НБУ.
    Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде 5 февраля 2016 года
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приступила к процедуре увольнения главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

    Гонтарева и кандидат на пост главы НБУ Яков Смолий прибыли в сессионный зал Рады.

    Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко зачитала представление Петра Порошенко об увольнении Гонтаревой.

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    Профильный комитет Верховной Рады утвердил постановление об ее увольнении, потребовав заслушать отчет Гонтаревой.

    В своем выступлении Гонтарева отметила, что последние 10 месяцев уже не руководит Национальным банком и что в течение трех лет проводила реформы.

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