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    "Нафтогаз" готов присоединиться к переговорам РФ-Украина-ЕК по газу

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (732)

    (обновлено: )39404
    Как отметили в компании, "Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии о проведении переговоров для исполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.
    Здание компании Нафтогаз Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" готов присоединиться к трехсторонним переговорам РФ-Украина-ЕК по выполнению решений Стокгольмского арбитража. Об этм говорится в обнародованном в субботу заявлении компании.

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии о проведении переговоров для исполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Компания готова присоединиться к таким переговорам в ближайшее удобное для всех сторон время", — говорится в сообщении.

    Еврокомиссия ранее сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них.

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    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

    По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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