А ты прикрутил? Лучшие фотожабы на экономию газа

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

К акции под названием "Прикрути" в частности присоединился президент Петр Порошенко, призвав украинцев также понизить градус в помещениях.

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