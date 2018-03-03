наверх
03.03.201813:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    А ты прикрутил? Лучшие фотожабы на экономию газа

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (732)

    (обновлено: )1209160
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    twitter.com/Realuran
    facebook.com/#прикрути
    twitter.com/MMetarch
    twitter.com/beaveroff/
    twitter.com/ilovepeople2015
    twitter.com/ilovepeople2015
    twitter.com/smirnof3gs
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути
    twitter.com/nardrujina
    facebook.com/#прикрути
    facebook.com/#прикрути

    Рекомендуем

    Красочный гей-парад Mardi Gras в СиднееКрасочный гей-парад в Сиднее12:36 03.03.2018
    Уборка снега в КиевеСнежинки спускаются с неба... Киев продолжает засыпать снегом12:03 03.03.2018
    Штурм палаточного городка под РадойНовая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания11:05 03.03.2018
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 мартаШтурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события08:35 03.03.2018
    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда HyperloopТранспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop16:54 02.03.2018
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в КиевеТеплая встреча освобожденных украинских пограничников на родине16:32 02.03.2018
    На одно лицо. Фото-флешмоб с собаками, похожими на хозяев, взорвал сеть15:21 02.03.2018
    Найдите отличия. В сети отметили сходства российских и западных музыкантов11:50 02.03.2018
    Модель Анна де ПаулаСупермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США10:58 02.03.2018
    Все фотоленты

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

    К акции под названием "Прикрути" в частности присоединился президент Петр Порошенко, призвав украинцев также понизить градус в помещениях.

    Смотрите также: Первый день весны в снегу. Лучшие фотожабы

    Ссылки по теме:
    Теги: