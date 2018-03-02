Экономия газа позволяет пройти суточные пики пятницы - "Нафтогаз"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что снижение потребления газа населением Украины по просьбе НАК об экономии позволяет пройти суточные пики пятницы.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что присоединится к инициативе снизить потребление газа в своем доме.

Читайте также: "Градус понижать нельзя". Украинцы ответили Порошенко на "прикрути"

"Да. Сегодня мы можем сказать, что сегодняшние сутки мы проходим. С завтрашнего дня будет в пять раз больше поступать газа из Европы, больше, чем должны были получать из России", — заявил Витренко в эфире телеканала Zik, отвечая на вопрос, начали ли граждане Украины экономить газ по просьбе "Нафтогаза".

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.