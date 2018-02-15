В Украине откажутся от асфальтовых дорог в пользу бетонных - министр

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что в марте правительство утвердит стандарты строительства бетонных дорог вместо асфальтовых, чтобы перейти на стандарты ЕС или США и не придумывать "свой украинский велосипед".

Дорожный фонд заработал в Украине с января текущего года. По словам Омеляна, в 2018 году его бюджет составит 50 миллиардов гривен, которые будут потрачены на реконструкцию и строительство дорог всех назначений.

"Нам очень важно перейти к бетонным дорогам в Украине, и для этого есть все возможности и технологии", — сказал Омелян на брифинге в четверг.

По его словам, этот вопрос остро стоял во время совещания с премьером Владимиром Гроссманом, а также во время встреч с американскими и европейскими коллегами.

"Я верю, что в марте мы примем окончательное решение относительно применения всех норм и стандартов, которые есть или в ЕС, или в США, чтобы мы не придумывали свой украинский велосипед", — отметил Омелян.

Читайте также: Кто будет контролировать деньги Дорожного фонда? Мнение эксперта

Верховная Рада одобрила создание дорожного фонда в ноябре 2016 года. Он должен наполняться за счет акцизного налога с нефтепродуктов и транспортных средств, акциза на их ввоз, а также ввозной пошлины на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним.

Смотрите также: Столичный уровень: в Киеве рабочие кладут асфальт в лужи и грязь