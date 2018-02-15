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    В Украине откажутся от асфальтовых дорог в пользу бетонных - министр

    (обновлено: )103113
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не надо придумывать "свой украинский велосипед". Он надеется, что правительство даст согласие на строительство бетонных магистралей за счет Дорожного фонда.
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    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что в марте правительство утвердит стандарты строительства бетонных дорог вместо асфальтовых, чтобы перейти на стандарты ЕС или США и не придумывать "свой украинский велосипед".

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    Дорожный фонд заработал в Украине с января текущего года. По словам Омеляна, в 2018 году его бюджет составит 50 миллиардов гривен, которые будут потрачены на реконструкцию и строительство дорог всех назначений.

    "Нам очень важно перейти к бетонным дорогам в Украине, и для этого есть все возможности и технологии", — сказал Омелян на брифинге в четверг.

    По его словам, этот вопрос остро стоял во время совещания с  премьером Владимиром Гроссманом, а также во время встреч с американскими и европейскими коллегами.

    "Я верю, что в марте мы примем окончательное решение относительно применения всех норм и стандартов, которые есть или в ЕС, или в США, чтобы мы не придумывали свой украинский велосипед", — отметил Омелян.

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    Верховная Рада одобрила создание дорожного фонда в ноябре 2016 года. Он должен наполняться за счет акцизного налога с нефтепродуктов и транспортных средств, акциза на их ввоз, а также ввозной пошлины на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним.

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