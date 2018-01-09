В Китае украли кусок инновационной дороги через 5 дней после открытия

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные украли кусок первой китайской дороги на солнечных батареях спустя всего пять дней после ее открытия, сообщает South China Morning Post.

Однокилометровый участок фотогальванического автомобильного шоссе, построенный из солнечных панелей,был открыт для тестирования в Цзинань, столице провинции Шаньдун 28 декабря.

Во время стандартной инспекции в прошлый вторник сотрудники обнаружили, что дорога была подвергнута вандализму, а часть ее пропала без вести, сообщили местные СМИ.

Как уточняется, узкая 1.8-метровая панель была удалена, а семь окружающих панелей были повреждены ворами.

Компания-подрядчик заявила, что это была работа профессиональной команды воров и что они, вероятно, были заинтересованы в технологии, используемой в строительстве дороги.

Данные панели могут генерировать 1 миллион киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для удовлетворения ежедневного спроса примерно 800 домашних хозяйств.

Ранее сообщалось, что полиция в Берлине задержала мужчину, спящего в одной из припаркованных машин, который оказался угонщиком.