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    В Китае украли кусок инновационной дороги через 5 дней после открытия

    (обновлено: )167
    Компания-подрядчик заявила, что это была работа профессиональной команды воров и что они, вероятно, были заинтересованы в технологии, используемой в строительстве дороги.
    В Китае украли кусок инновационной дороги
    sohu

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные украли кусок первой китайской дороги на солнечных батареях спустя всего пять дней после ее открытия, сообщает South China Morning Post.

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    Однокилометровый участок фотогальванического автомобильного шоссе, построенный из солнечных панелей,был открыт для тестирования в Цзинань, столице провинции Шаньдун 28 декабря.

    Во время стандартной инспекции в прошлый вторник сотрудники обнаружили, что дорога была подвергнута вандализму, а часть ее пропала без вести, сообщили местные СМИ.

    Как уточняется, узкая 1.8-метровая панель была удалена, а семь окружающих панелей были повреждены ворами.

    Компания-подрядчик заявила, что это была работа профессиональной команды воров и что они, вероятно, были заинтересованы в технологии, используемой в строительстве дороги.

    Данные панели могут генерировать 1 миллион киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для удовлетворения ежедневного спроса примерно 800 домашних хозяйств.

    Ранее сообщалось, что полиция в Берлине задержала мужчину, спящего в одной из припаркованных машин, который оказался угонщиком.

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