В центре Луцка из вертепа у главной елки украли дрова

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Луцке компания молодых людей украла дрова из вертепа у главной елки города.

Члены общественного формирования "Самооборона" заметили, как трое неизвестных то брали в пакеты из рождественского вертепа в центре города. Оказалось, что двое парней и девушка украли дрова, которые являются элементом инсталляции в вертепе, сообщает "Волинь24.

Компанию задержали, когда они клали поленья в свой автомобиль. Пока на вызов ехали патрульные, один парень открыл багажник авто и выбросил дрова.

Экипаж патрульных не увидел правонарушения в действиях молодых людей. Полицейские проверили у ребят и девушки документы и отпустили их.

volyn24.com В Луцке украли дрова из вертепа

volyn24.com В Луцке украли дрова из вертепа

Ранее сообщалось, что двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной.