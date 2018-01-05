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    Общество

    В центре Луцка из вертепа у главной елки украли дрова

    (обновлено: )4420
    Молодые люди, совершившие кражу дров из новогоднего вертепа, оперативно выбросили дрова и правоохранители не смогли им ничего предъявить.
    В Луцке украли дрова из вертепа
    volyn24.com

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Луцке компания молодых людей украла дрова из вертепа у главной елки города.

    Члены общественного формирования "Самооборона" заметили, как трое неизвестных то брали в пакеты из рождественского вертепа в центре города. Оказалось, что двое парней и девушка украли дрова, которые являются элементом инсталляции в вертепе, сообщает "Волинь24.

    Компанию задержали, когда они клали поленья в свой автомобиль. Пока на вызов ехали патрульные, один парень открыл багажник авто и выбросил дрова.

    Экипаж патрульных не увидел правонарушения в действиях молодых людей. Полицейские проверили у ребят и девушки документы и отпустили их.

    volyn24.com
    В Луцке украли дрова из вертепа
    volyn24.com
    В Луцке украли дрова из вертепа

    Ранее сообщалось, что двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной.

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