В Дании украли бутылку водки стоимостью более миллиона евро - СМИ

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Копенгагене из бара кафе похитили одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,1 млн евро.

Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию и рассказал, что привез уникальную бутылку из России.

На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения.

Vodkasamling / Vodkacollection Водка стоимостью в 1,1 млн евро и ее предполагаемый вор

По его словам, бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья, сообщает сообщает датский телеканал TV2.

Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные ограбили магазин верхней одежды. Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук.