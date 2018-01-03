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    В Дании украли бутылку водки стоимостью более миллиона евро - СМИ

    (обновлено: )148
    Уникальная бутылка за миллион евро изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, который принимал участие в ралли Монте-Карло в 1912 году.
    Водка стоимостью в 1,1 млн евро
    tv2lorry.dk

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Копенгагене из бара кафе похитили одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,1 млн евро.

    Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию и рассказал, что привез уникальную бутылку из России.

    На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения.

    Vodkasamling / Vodkacollection
    Водка стоимостью в 1,1 млн евро и ее предполагаемый вор

    По его словам, бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья, сообщает сообщает датский телеканал TV2.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные ограбили магазин верхней одежды. Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук.

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