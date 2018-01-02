В Днепре ночью украли кабель линии 102

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ночь 2 января полиция Днепра не принимала вызовы от граждан.

Около полуночи полиция Днепра перестала принимать вызовы. Как оказалось, что злоумышленники обрезали кабеля линии "102".

Полиция начала поиски преступников. Около 02:30 стало известно, что работу экстренной службы восстановили, сообщает Информатор.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.