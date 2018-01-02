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    Общество

    В Днепре ночью украли кабель линии 102

    (обновлено: )6110
    Причиной того, что в ночь на вторник полиция Днепра перестала принимать вызовы от граждан стала кража кабеля экстренной службы.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ночь 2 января полиция Днепра не принимала вызовы от граждан. 

    Около полуночи полиция Днепра перестала принимать вызовы. Как оказалось, что злоумышленники обрезали кабеля линии "102".

    Полиция начала поиски преступников. Около 02:30 стало известно, что работу экстренной службы восстановили, сообщает Информатор.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее в полиции сообщили, что в Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

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