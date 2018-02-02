В Кабмине озвучили цифры долга, который должна вернуть Украина в 2018

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина в этом году должна погасить долг перед Международным валютным фондом в размере 43,8 млрд гривен, говорится в Программе управления государственным долгом, передают "Украинские Новости".

В 2018 году платежи по погашению государственного долга запланированы в объеме 175,725 млрд гривен, из которых 114,024 млрд гривен или 64,9% составляют платежи по внутреннему долгу, а 61,701 млрд гривен или 35,1% — платежи по внешним долгам.

Погашение обязательств перед МВФ на текущий год запланировано в объеме 43,795 млрд гривен, перед МБРР — 8,337 млрд гривен, перед ЕБРР — 3,817 млрд гривен.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2018 год прогнозируется в сумме 130,2 млрд гривен, из которых 79,34 млрд гривен или 60,9% — платежи по внутреннему долгу, 50,860 млрд гривен или 39,1% — платежи по внешним долгам.

В том числе по реструктуризированным еврооблигациям 2015 года Украина должна выплатить 27,31 млрд гривен, по еврооблигациям 2017 года — 6,66 млрд гривен, по кредитам МВФ и МБРР — соответственно 5,2 млрд гривен и 3,11 млрд гривен.

Ранее сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой, когда персонал Фонда вновь отправится в Киев для решения по новому траншу для Украины.