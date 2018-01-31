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    "Нафтогаз" отчитался об импорте газа из Европы

    (обновлено: )18911
    По данным "Нафтогаза", в 2017 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка - импорт газа увеличился с 11,1 до 14,1 миллиарда кубов.
    Газовая компрессорная станция
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина в 2017 году увеличила импорт газа на 27% по сравнению с 2016 годом, закупив 14,1 миллиарда кубометров с европейского направления, сообщает в среду "Нафтогаз Украины".

    "В 2017 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. По сравнению с 2016 годом импорт газа увеличился на 27% – с 11,1 миллиарда кубов до 14,1 миллиарда кубов", — говорится в сообщении на сайте компании.

    Газовое хранилище. Архивное фото
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    "Нафтогаз" отмечает, что важным результатом года стало увеличение объемов и доли импорта частными трейдерами и потребителями газа. В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году – 5,4 миллиарда кубометров против 2,9 миллиарда кубометров. В целом, как говорится в сообщении, в 2017 году газ на Украину импортировали 67 компаний (в 2016 году – 34 компании).

    Согласно сообщению, сам "Нафтогаз" в прошлом году импортировал с европейского рынка 8,7 миллиарда кубов газа (рост на 0,5 миллиарда кубов, или на 6% к предыдущему году). "Нафтогаз" закупал газ у 13 европейских поставщиков (в 2016 году – у 15). Ни одна из этих компаний не поставляет более 30% импортируемого газа.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. Согласно обновленной энергетической стратегии, Украина до 2035 года планирует увеличить собственную добычу газа до 35 миллиардов кубометров. Россия в 2017 году, как и в 2016, не поставляла газ в Украину. Все объемы газа поступали с европейского направления

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