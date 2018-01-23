"Нафтогаз" проведет взаимозачет по долгам с "Газпромом"

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" проведет взаимозачет долговых обязательств перед "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража по спору о поставках российского газа в Украину в счет возможных долговых обязательств российской компании, которые могут быть присуждены ей судом по второму спору, который касается транзита российского газа по территории Украины.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он напомнил, что исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному спору составляют 16 миллиардов долларов.

"Эти средства нужно возвращать, мы надеемся это сделать через зачет по транзитному кейсу", — сказал Коболев во вторник в эфире Пятого канала, отвечая на вопрос о том, как компания планирует гасить долг перед "Газпромом" по первому решению Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж в январе вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.