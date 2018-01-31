Гольдарб: "богатеющий инкогнито" неплохо нажился на реверсе газа

РИА Новости Украина

"Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", — сказал Коболев, пояснив, что с 2018 года "Нафтогаз" должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома".

Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб напомнил, как власть предержащие гордились тем, что Украина отказалась от покупки природного газа у "Газпрома" и рассказал, кому было выгодно переплачивать за российский газ, поставленный по реверсу.

"Январь 20016 года:

"Украина избавилась от газовой иглы России", — Порошенко.

Июнь 20017 года:

"Поставки газа из России подпитывали коррупцию в стране", — Порошенко.

"Поставки российского газа в Украину были частью гибридной войны", — Порошенко.

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"Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом", — Порошенко.

На сайте Нефтегаза был установлен счетчик, который отсчитывал, сколько дней Украина не покупает российский газ, а подконтрольные власти СМИ регулярно отмечали полугодия и годовщины "без российского газа", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook

Он напомнил, что реально же Украина покупала тот же российский газ, только дороже, с учётом наценки европейских поставщиков и "прокладки" на границе.

"И вот всё. Заново будем покупать напрямую. А как же "газонезависимость"? Как быть с полным отказом от "газа оккупанта"?

Отвечу: подобная популистская политика привела к потерям в виде переплат за тот же самый газ в общем размере около 1 млрд долларов. У кого этот миллиард — вопрос риторический: у "инкогнито", богатеющего, пока "его страна и его народ" разоряются и нищают", — заключил Гольдарб.