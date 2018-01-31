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    Гольдарб: "богатеющий инкогнито" неплохо нажился на реверсе газа

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (638)

    (обновлено: )643141
    Популистская политика отказа от покупки газа в РФ привела к потерям в виде переплат за газ в размере около $1 млрд. У кого этот миллиард - вопрос риторический: у "инкогнито", богатеющего, пока "его страна и его народ" разоряются и нищают, считает Максим Гольдарб.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Решение Стокгольмского арбитража: Украину вытесняют с газового рынка ЕС

    "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. 

    "Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", — сказал Коболев, пояснив, что с 2018 года "Нафтогаз" должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома".

    Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб напомнил, как власть предержащие гордились тем, что Украина отказалась от покупки природного газа у "Газпрома" и рассказал, кому было выгодно переплачивать за российский газ, поставленный по реверсу.

    "Январь 20016 года:

    "Украина избавилась от газовой иглы России", — Порошенко.

    Июнь 20017 года:

    "Поставки газа из России подпитывали коррупцию в стране", — Порошенко.

    "Поставки российского газа в Украину были частью гибридной войны", — Порошенко.

    Сентябрь 2017 года:

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Я памятник себе... Репутация Порошенко трещит по швам

    "Украина почти 2 года не покупает газ у РФ. Эпоха газового шантажа безвозвратно в прошлом", — Порошенко.

    На сайте Нефтегаза был установлен счетчик, который отсчитывал, сколько дней Украина не покупает российский газ, а подконтрольные власти СМИ регулярно отмечали полугодия и годовщины "без российского газа", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook

    Он напомнил, что реально же Украина покупала тот же российский газ, только дороже, с учётом наценки европейских поставщиков и "прокладки" на границе.

    "И вот всё. Заново будем покупать напрямую. А как же "газонезависимость"? Как быть с полным отказом от "газа оккупанта"?

    Отвечу: подобная популистская политика привела к потерям в виде переплат за тот же самый газ в общем размере около 1 млрд долларов. У кого этот миллиард — вопрос риторический: у "инкогнито", богатеющего, пока "его страна и его народ" разоряются и нищают", — заключил Гольдарб.

    Принтскрин со страницы Максима Гольдарба в Facebook
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