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    Нацбанк ослабил курс гривны к евро и рублю

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    Курс гривны летит в пропасть (59)

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    Национальный банк Украины на среду ослабил курс гривны по отношению к евро и рублю, а к доллару - укрепил: доллар — 28,86 грн, евро — 35,36 грн и 10 рублей — 5,12 грн.
    Денежные купюры и монеты США и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 24 января, ослабил курс гривны по отношению к евро и рублю, однако укрепил по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 28,86 грн, евро — 35,36 грн и 10 рублей — 5,12 грн.

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    Напомним, официальные курсы валют 23 января были такими: доллар — 28,88 грн, евро — 35,34 грн и 10 рублей — 5,10 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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