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    Культура

    Смерть всемирно известного диджея. Появилась реакция полиции

    (обновлено: )95
    Оманская полиция сообщила об отсутствии следов преступления в смерти популярного шведского диджея Avicii и поэтому никого не подозревает. При этом правоохранители отказались передать итоги расследования.
    Диджей Avicii
    Диджей Avicii/Facebook

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Полиция города Маскат в Омане сообщила, что не нашла следов преступления в смерти популярного шведского артиста, музыкального продюсера, диджея Avicii (Тима Берглинга) и поэтому никого не подозревает. Об этом сообщает шведское телевидение SVT.

    "У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ", — сказал телевидению представитель полиции, знакомый с делом.

    Известный шведский артист и музыкальный продюсер Тим Берглинг, Авичи (Avicii)
    inthemix.junkee.com
    Биография ди-джея Avicii, скончавшегося в пятницу

    В пятницу стало известно, что Avicii скончался во время пребывания в Омане в городе Маскат.

    Avicii родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Avicii выпустил в 2013 году и в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

    Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования выразили многие известные в стране музыканты и политики, а также шведский принц Карл Филип и его супруга принцесса София, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

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