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    Культура

    Скончался известный мексиканский писатель и переводчик

    (обновлено: )38
    Серхио Питоль был автором таких произведений, как романы "Парад любви" и "Цветочные игры", множества эссе и стихотворений, а также переводчиком на испанский более 100 иностранных авторов.
    Мексиканский писатель Серхио Питоль
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Известный мексиканский писатель, переводчик и дипломат, работавший в СССР, Серхио Питоль скончался в четверг в своем доме в городе Халапа на 86-м году жизни, сообщает агентство Notimex.

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    Питоль был автором таких произведений, как романы "Парад любви" и "Цветочные игры", множества эссе и стихотворений, а также переводчиком на испанский более 100 иностранных авторов, в том числе Антона Чехова.

    Питоль долгое время совмещал литературный труд с дипломатической деятельностью, представляя Мексику во многих странах, в том числе в СССР, Польше и Чехословакии. Отсюда его особая приверженность к славянской культуре, которой он посвятил много литературных исследований и статей. Ряд произведений писателя переведен на русский язык и опубликован российскими издательствами.

    Напомним. в конце марта в Харькове на 69-м году жизни умер знаменитый украинский поэт Анатолий Перерва. 

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