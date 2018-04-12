Скончался известный мексиканский писатель и переводчик

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КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Известный мексиканский писатель, переводчик и дипломат, работавший в СССР, Серхио Питоль скончался в четверг в своем доме в городе Халапа на 86-м году жизни, сообщает агентство Notimex.

Питоль был автором таких произведений, как романы "Парад любви" и "Цветочные игры", множества эссе и стихотворений, а также переводчиком на испанский более 100 иностранных авторов, в том числе Антона Чехова.

Питоль долгое время совмещал литературный труд с дипломатической деятельностью, представляя Мексику во многих странах, в том числе в СССР, Польше и Чехословакии. Отсюда его особая приверженность к славянской культуре, которой он посвятил много литературных исследований и статей. Ряд произведений писателя переведен на русский язык и опубликован российскими издательствами.

Напомним. в конце марта в Харькове на 69-м году жизни умер знаменитый украинский поэт Анатолий Перерва.