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    Культура

    В Харькове скончался известный украинский поэт

    (обновлено: )12
    Поэт Анатолий Перерва был выпускником факультета журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея.
    поэт Анатолий Перерва
    Facebook Харьковского ЛитМузея

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Харькове на 69-м году жизни умер поэт Анатолий Перерва, сообщает пресс-служба Национального союза писателей Украины.

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    "Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем — молодым и неопытным — много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо было бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем будет его ужасно не хватать…", — отметил харьковский поэт, прозаик и публицист Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

    Перерва был выпускником факультета журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Работал заместителем директора по научной работе Харьковского литературного музея.

    Ранее сообщалось, что известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани скончался на 86-м году жизни.

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