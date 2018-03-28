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    Скончался советский конструктор, оружейник Виктор Калашников

    (обновлено: )35912
    Пресс-служба "Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова" сообщила, что умер Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия.
    Сын легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова Виктор Калашников
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Умер советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктор Калашников, сообщает в среду пресс-служба "Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова".

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    "27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", — говорится в сообщении, размещённом на сайте учебного заведения.

    В концерне "Калашников" также подтвердили смерть Виктора Калашникова. "Коллектив Конструкторско-технологического центра АО "Концерн "Калашников" с прискорбием сообщает, что скоропостижно скончался известный конструктор образцов стрелкового оружия "Бизон-2" и "Витязь-СН", находящихся на вооружении силовых структур Российской Федерации, Главный специалист по технологической подготовке оружейного производства дивизиона оружейного производства", — говорится в сообщении концерна.

    В пресс-службе концерна добавили, что прощание с покойным состоится 30 марта в Ижевске.

    В сообщении, размещённом на сайте учебного заведения, отмечается, что Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году, после окончания Ижевского механического института, начал свою трудовую деятельность в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

    При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина "Медведь-3". Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Он также участвовал в работах по теме "Абакан", его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

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