Умер лидер известной британской группы

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Лидер британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли (Timmy Matley) скончался на 37 году жизни.

"С большим прискорбием сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость разобьет сердце вам всем, как и нам", — сообщается в Twitter группы.

Как отмечает Guardian, обстоятельства смерти не уточняются. Однако, по данным газеты, в сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени.

Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора, автора его первых песен Тончо Русева.