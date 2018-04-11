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    Умер лидер известной британской группы

    (обновлено: )106
    Лидер британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли умер в возрасте 36 лет. По данным СМИ, в сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени.
    Лидер британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли
    graffiotech.com

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Лидер британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли (Timmy Matley) скончался на 37 году жизни.

    "С большим прискорбием сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость разобьет сердце вам всем, как и нам", — сообщается в Twitter группы.

    Как отмечает Guardian, обстоятельства смерти не уточняются. Однако, по данным газеты, в сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени.

    Ранее российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил о смерти болгарского композитора, автора его первых песен Тончо Русева.

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