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    Во Львове умер мужчина, избитый охраной ресторана

    (обновлено: )37703
    Очевидцы сообщают в социальных сетях, что у входа в популярный львовский ресторан "Старгород" полиция обнаружила умершего мужчину. Его знакомые утверждают, что перед смертью мужчину избила охрана заведения.
    Во львовском ресторане умер мужчина, побитый охраной
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В центре Львова в ночь на понедельник скончался мужчина, предположительно жестоко избитый в одном из городских ресторанов.

    Прибывшая полиция нашла умершего у входа в ресторан "Старгород".

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    "Ресторан "Старгород. Лежит тело мужчины. По словам его друзей, мужчину била охрана заведения. Мужчина мертвый", — констатирует факты пользователь Facebook Мария Воробец.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области четверых парней в возрасте от 16 до 21 года подозревают в жестоком убийстве мужчины, которого они забили до смерти.

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