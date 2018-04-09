Во Львове умер мужчина, избитый охраной ресторана

Фото facebook.com/igor.zinkevych

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В центре Львова в ночь на понедельник скончался мужчина, предположительно жестоко избитый в одном из городских ресторанов.

Прибывшая полиция нашла умершего у входа в ресторан "Старгород".

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"Ресторан "Старгород. Лежит тело мужчины. По словам его друзей, мужчину била охрана заведения. Мужчина мертвый", — констатирует факты пользователь Facebook Мария Воробец.

Ранее сообщалось, что в Одесской области четверых парней в возрасте от 16 до 21 года подозревают в жестоком убийстве мужчины, которого они забили до смерти.