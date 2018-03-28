Порошенко назначил госстипендии выдающимся деятелям культуры

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Указом устанавливаются государственные стипендии для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы", – сказано в сообщении.

Согласно указу президента №88, стипендии делятся на две категории: пожизненные и двухлетние.

В список включены 89 претендентов (17 пожизненных и 72 двухлетних государственных стипендий). Среди них народный артист Украины Гини Георгий Николаевич, поэт-песенник, народный артист Украины Крищенко Вадим Дмитриевич, писатель, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Перебийнос Петр Моисеевич и заслуженная артистка Украины Сосюра Людмила Андреевна.

Установленный размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В соответствии с законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", размер стипендии составит с 1 января 2018 года – 2060 грн (примерно 78 долл), с 1 июля – 2153 грн (около 82 долл), с 1 декабря – 2246 грн (около 85 долл).

Как сообщалось ранее, члены украинской паралимпийской сборной получат премиальные за медали в размере 3,44 миллионов долларов США (более 90 миллионов гривен по курсу).