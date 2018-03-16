Олимпийскому чемпиону Абраменко получил премию в полмиллиона

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Церемония награждения олимпийского чемпиона Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане Александра Абраменко состоялась в пятницу в президентской ложе НСК "Олимпийский" в Киеве.

Обладатель "золота" получил сертификат на 500 тысяч гривен.

"Мы продолжаем кампанию "Спільна олімпійська перемога" ("Общая олимпийская победа"), которая является инициативой Министерства молодежи и спорта, общественности и социально-ответственного бизнеса. Ранее, в 2016 году, дополнительные денежные премии и ценные подарки от спонсоров получили украинские призеры летних Олимпийских игр в Рио. Привлекая внебюджетные средства и призы, мы совместно с деловыми кругами Украины создали хорошую дополнительную мотивацию для успешного выступления наших спортсменив на Олимпийских играх", — заявил во время церемонии глава министерства Игорь Жданов.

Кроме того, как сообщает Укринформ, в мае на развязке столичного метро "Левобережная" появится именная клумба в честь Абраменко, размером 65 квадратных метров. Для ее изготовления используют около 14 тысяч цветов.

Ранее спортсмен и его тренер Энвер Аблаев получили по 50 тысяч долларов от бизнесмена и мецената Павла Фукса.

Напомним, Абраменко 18 февраля выиграл соревнования фристайлистов в лыжной акробатике.