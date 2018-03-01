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    Олимпийскому чемпиону Абраменко предлагали российское гражданство

    (обновлено: )16010
    Тренер олимпийского чемпиона Александра Абраменко сообщил, что им предлагали сменить гражданство две страны.
    Встреча золотого призера Зимней Олимпиады-2018 Александра Абраменко
    Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Олимпийскому чемпиону Александру Абраменко и его тренеру две страны предлагали сменить гражданство.

    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    НОК Украины
    Возвращение чемпиона. Торжественная встреча Абраменко в "Борисполе"

    Об этом заявил в эфире "5 канала" заявил тренер олимпийца Энвер Аблаев.

    "Да, это правда. Его просили перейти на другую сторону, переехать в другую страну. Такие предложения были и у меня", — сказал тренер.

    По словам тренера, как только закончился финал Олимпиады, к ним сразу подошли и предложили сменить гражданство. Аблаев отметил, что одной из стран, куда их зовут, является Россия.

    Тренер сообщил, что сборной Украины по фристайлу тренироваться негде, а зимней базой для тренировок является Финляндия.

    Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.

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