Олимпийскому чемпиону Абраменко предлагали российское гражданство

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Олимпийскому чемпиону Александру Абраменко и его тренеру две страны предлагали сменить гражданство.

Об этом заявил в эфире "5 канала" заявил тренер олимпийца Энвер Аблаев.

"Да, это правда. Его просили перейти на другую сторону, переехать в другую страну. Такие предложения были и у меня", — сказал тренер.

По словам тренера, как только закончился финал Олимпиады, к ним сразу подошли и предложили сменить гражданство. Аблаев отметил, что одной из стран, куда их зовут, является Россия.

Тренер сообщил, что сборной Украины по фристайлу тренироваться негде, а зимней базой для тренировок является Финляндия.

Александр Абраменко завоевал первое золото для украинской олимпийской сборной в Пхенчхане. Он смог добиться победы в лыжной акробатике, второе место занял российский спортсмен, выступающий в составе команды ОАР. Взаимные поздравления и объятия украинского и российского горнолыжников вызвали шквал обсуждения в социальных сетях.