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    Фотоленты

    В Париже раздали премии "Сезар": поцелуй Крус и "120 ударов в минуту"

    (обновлено: )42
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актриса Пенелопа Крус целует награду
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Директор и президент Церемонии Ванесса Паради открывает Cesar Awards Ceremony
    43-я церемония награждения Cesar Awards ceremony. Актриса Пенелопа Крус во время вручения ей Почетного Сезара с режиссером Педро Альмодоваром
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актеры Пьер Ришар и Софи Марсо на церемонии награждения
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Композитору Арно Реботини вручена награда за лучшую музыку к фильму 120 ударов в минуту
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара»
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Одним из главных событий церемонии стало вручение приза зрительских симпатий комедийный боевик Возьми меня штурмом режиссера Дани Буна
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Лучшей дебютанткой стала Камелия Джордана, сыгравшая в картине Блестящий
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Французская актриса Ауре Атика выходит на сцену
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Французская актриса Сара Жироу выступит с речью после победы в номинации Лучшая актриса в фильме Кровавое молоко
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актриса Пенелопа Крус целует награду
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актриса Пенелопа Крус целует награду
    REUTERS Charles Platiau
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Директор и президент Церемонии Ванесса Паради открывает Cesar Awards Ceremony
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Директор и президент Церемонии Ванесса Паради открывает Cesar Awards Ceremony
    REUTERS Benoit Tessier
    43-я церемония награждения Cesar Awards ceremony. Актриса Пенелопа Крус во время вручения ей Почетного Сезара с режиссером Педро Альмодоваром
    43-я церемония награждения Cesar Awards ceremony. Актриса Пенелопа Крус во время вручения ей Почетного Сезара с режиссером Педро Альмодоваром
    REUTERS Benoit Tessier
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актеры Пьер Ришар и Софи Марсо на церемонии награждения
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актеры Пьер Ришар и Софи Марсо на церемонии награждения
    REUTERS Benoit Tessier
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony
    REUTERS Benoit Tessier
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Композитору Арно Реботини вручена награда за лучшую музыку к фильму 120 ударов в минуту
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Композитору Арно Реботини вручена награда за лучшую музыку к фильму "120 ударов в минуту"
    REUTERS Benoit Tessier
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара»
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony.Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара»
    REUTERS Benoit Tessier
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Одним из главных событий церемонии стало вручение приза зрительских симпатий комедийный боевик Возьми меня штурмом режиссера Дани Буна
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Одним из главных событий церемонии стало вручение приза зрительских симпатий комедийный боевик "Возьми меня штурмом" режиссера Дани Буна
    REUTERS Benoit Tessie
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Лучшей дебютанткой стала Камелия Джордана, сыгравшая в картине Блестящий
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Лучшей дебютанткой стала Камелия Джордана, сыгравшая в картине "Блестящий"
    REUTERS Charles Platiau
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Французская актриса Ауре Атика выходит на сцену
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Французская актриса Ауре Атика выходит на сцену
    Philippe LOPEZ / AFP
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Французская актриса Сара Жироу выступит с речью после победы в номинации Лучшая актриса в фильме Кровавое молоко
    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Французская актриса Сара Жироу выступит с речью после победы в номинации "Лучшая актриса" в фильме "Кровавое молоко"
    Philippe LOPEZ / AFP

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    43-я церемония награждения Cesar Awards Ceremony. Актриса Пенелопа Крус целует награду

    Фильм режиссера Робина Кампийо "120 ударов в минуту" признан лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники и удостоен статуэтки "Сезар" — самой престижной французской кинопремии.

    Сюжет киноленты разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о борьбе против всеобщего безразличия к остро стоящей проблеме распространения СПИДа. Главная награда кинопремии не стала для картины единственной — в соответствии с ожиданиями критиков фильм одержал победу еще в нескольких номинациях.

    Смотрите также: На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино

    Обладателем "Почетного Сезара" стала испанская киноактриса Пенелопа Крус, пришедшая на парижскую церемонию в роскошном платье насыщенно-фиолетового цвета, обнажающем плечи. 

    Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила кинопремию "Сезар" за лучший зарубежный фильм.

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