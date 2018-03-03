В Париже раздали премии "Сезар": поцелуй Крус и "120 ударов в минуту"

Фильм режиссера Робина Кампийо "120 ударов в минуту" признан лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники и удостоен статуэтки "Сезар" — самой престижной французской кинопремии.

Сюжет киноленты разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о борьбе против всеобщего безразличия к остро стоящей проблеме распространения СПИДа. Главная награда кинопремии не стала для картины единственной — в соответствии с ожиданиями критиков фильм одержал победу еще в нескольких номинациях.

Смотрите также: На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино

Обладателем "Почетного Сезара" стала испанская киноактриса Пенелопа Крус, пришедшая на парижскую церемонию в роскошном платье насыщенно-фиолетового цвета, обнажающем плечи.

Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила кинопремию "Сезар" за лучший зарубежный фильм.