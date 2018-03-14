В США госпитализирован лауреат Нобелевской премии. Его жена мертва

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси госпитализирован в США, его супруга обнаружена мертвой, сообщает телеканал WREX-TV.

Супруги, проживавшие в штате Индиана, были объявлены пропавшими без вести в понедельник после звонка в полицию одного из родственников пары.

Во вторник 82-летний ученый был обнаружен на шоссе в сельской местности близ населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс.

После того, как Нэгиси был доставлен в госпиталь, полиция нашла тело его 80-летней жены. По предварительным данным, пара направлялась в аэропорт и заблудилась. Ученый вышел из машины, чтобы найти помощь, а его жена, обеспокоенная отсутствием мужа, также начала его поиски. По неустановленным причинам женщина скончалась рядом с автомобилем. У полиции пока нет оснований предполагать криминальные причины ее смерти.

Нэгиси более 50 лет проживает в США, где преподавал в Университете Пердью. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по химии за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.

Как сообщалось ранее, Стивен Хокинг умер в среду, 14 марта, на 77 году жизни.