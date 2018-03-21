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    Культура

    Известный российский комик попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (601)

    (обновлено: )1537210
    Семена Слепакова внесли в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".
    Продюсер, сценарист и бард Семен Слепаков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Российский комик Семен Слепаков, популярный также в Украине, попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступления в Крыму.

    "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", — сказано в сообщении.

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    На сайте уточняется, что Слепаков выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе 17 марта 2018 года.

    Скриншот сайта "Миротворец"
    Семен Слепаков/"Миротворец"

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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