Известный российский комик попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Российский комик Семен Слепаков, популярный также в Украине, попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступления в Крыму.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", — сказано в сообщении.

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На сайте уточняется, что Слепаков выступил на открытии одного из ресторанов в Симферополе 17 марта 2018 года.

Скриншот сайта "Миротворец" Семен Слепаков/"Миротворец"

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.