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    Культура

    Известная российская певица попала в базу "Миротворца"

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (580)

    (обновлено: )33512
    Анастасия Стоцкая внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.
    Певица Анастасия Стоцкая. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Российская певица, уроженка Киева Анастасия Стоцкая попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения неподконтрольной властям Украины территории Донбасса.

    Как сообщается на сайте, Стоцкая внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.

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    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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