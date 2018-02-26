Известная российская певица попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Российская певица, уроженка Киева Анастасия Стоцкая попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения неподконтрольной властям Украины территории Донбасса.

Как сообщается на сайте, Стоцкая внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Донбасс.

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Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.