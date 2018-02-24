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    Культура

    Берлинале раздаст своих "медведей"

    (обновлено: )17
    Самую высокую оценку критиков - 3,3 балла - получил анимационный фильм Уэса Андерсона "Остров собак", который открыл киносмотр в этом году. На втором месте рейтинга оказалась драма Алексея Германа-младшего "Довлатов".
    Логотип 68-го кинофестиваля в Берлине

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина, Тамара Ходова. Международный берлинский кинофестиваль, в основном конкурсе которого участвуют 19 картин, раздаст в субботу свои призы — одного золотого и семь серебряных медведей.

    Берлинале проходит в 68-й раз в столице Германии с 15 по 25 февраля. В конкурсе участвуют 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая, России.

    Золотой глобус 2017
    Frederic J. BROWN / AFP
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    Согласно рейтингу журнала Screen самую высокую оценку критиков — 3,3 балла — получил анимационный фильм Уэса Андерсона "Остров собак", который открыл киносмотр в этом году.

    Картина рассказывает историю 12-летного Атари Кобайаши, который служит охранником продажного градоначальника. После того как власти города Мегасаки решают изгнать всех животных на свалку, Атари в одиночку пускается на поиски своего друга и пса Спотса. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йохансон и Тильда Суинтон.

    На втором месте рейтинга с 3,1 балла оказалась драма Алексея Германа-младшего "Довлатов", которая запечатлевает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале 70-х.

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    Как отметил критик Калим Афтаб, в этом году в конкурсе много картин, которые тяготеют к традиционному киноязыку, поэтому самыми интересными стали те, что не попали в этот тренд.

    Напомним, на днях началось голосование за будущих лауреатов "Оскара". Сама же церемония награждения самой престижной кинопремии пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта. 

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