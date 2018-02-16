В Берлине в 68-й раз, несмотря на морозы, открылся Берлинале

Тамара Ходова — Берлин, для РИА Новости Украина

Международный Берлинский фестиваль открылся в столице Германии анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак", звезды, не взирая на февральский холод, прошлись в вечерних платьях по красной дорожке под бой барабанов и иступленные крики фанатов.

REUTERS Fabrizio Bensch Красная дорожка на показе фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.

Как шутят организаторы фестиваля, в этом году собаки преследуют медведей. Дело в том, что впервые за историю смотра его открывает не художественный, а анимационный фильм "Остров собак" американского режиссера Уэса Андерсона. А главным символ города и фестиваля — медведь, который смотрит за всеми участниками и зрителями смотра с гигантских плакатов, пишут РИА Новости.

По сюжету картины, 12-летний Атари Кобайаши служит охранником у продажного градоначальника и заядлого кошатника, который решает изгнать всех собак выдуманного японского города Мегасаки на свалку. Атари пускается на поиски своего друга и пса Спотса, ему в этом помогают собаки-изгнанники. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йохансон и Тильда Суинтон.

REUTERS Fabrizio Bensch Режиссер, сценарист и продюсер Уэс Андерсон и актеры Джейсон Шварцман, Куничи Номура, Брайан Кранстон, Кою Ранкин, Грета Гервиг, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Боб Балабан, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, Джереми Доусон, Мари Накуци, Роман Копола, Йоджиро Нода, Акира Такаяма и Стивен Рэйлз после пресс-конференции, посвященной продвижению фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.

Первые минуты красной дорожки сопровождались боем барабанов из саундтрека к фильму, который написал восьмикратный номинант и лауреат премии "Оскар" Александр Деспла. Награду киноакадемии он получил за предыдущий фильм Андерсона "Отель Гранд Будапешт", который взял Гран При Берлинале.

Февральские холода не помешали старлеткам прогуляться по красной дорожке в открытых платьях и на высоких каблуках. Немецкие актрисы предпочли платья с блестками, их поддержала британская актриса Хеллен Миррен в темно сером платье с глубоким декольте и американка Патриция Кларксон в пышной переливающейся юбке.

Молодая актриса Эль Фаннинг выбрала объемное контрастное платье из плотной тяжелой ткани с красным кейпом и небесно-голубым бантом. Также на открытие пришли немецкие актеры Мориц Бляйбтрой, Даниэль Брюль, Сандра Хюллер, а также немецкая топ-модель Тони Гарн.

REUTERS Axel Schmidt Актриса Эль Фаннинг прибывает на показ фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.

Также на церемонию приехало жюри основного конкурса во главе с немецким режиссером Томом Тыквером и съемочной группой фильма открытия. На дорожке появились Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, которая выбрала для красной дорожки строгий костюм, Грета Гэрвиг в золотом платье и Брайан Крэнстон, а также режиссер Уэс Андерсон. Все они щедро одаривали вниманием кричащих в исступлении фанатов. А Андерсон с Мюрреем даже устроили импровизированную джем сессию на барабанах вместе с музыкантами.

REUTERS Fabrizio Bensch Джефф Голдблюм, Боб Балабан и Билл Мюррей принимают участие в церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино.

В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

Российское кино до 1975 года на Берлинском фестивале представлено не было. Первой картиной, показанной в Берлине, стал фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".

Россию в основном конкурсе будет представлять Алексей Герман-младший с картиной "Довлатов", которая запечатлевает несколько дней из жизни русского писателя Сергея Довлатова в начале семидесятых. Главные роли в картине исполнили сербский актер Милан Марич, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и Елена Лядова.

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Во второй по значимости программе смотра "Панорама" представлен экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" про молодую британскую журналистку, которая решит расследовать процесс вербовки европейских женщин террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Картина сделана в формате screen life — все действие происходит на экране компьютера главной героини.

Ранее Филипп Ильенко, руководитель Госкино Украины, заявил: "В этом году на кинофестивалье в конкурсе будет участвовать один украинский фильм "Школа №3" Евлизаветы Смит, это копродукция, в которой украинскую сторону представляла компания "Табор Продакшн", вне конкурса в Берлине покажут "Процесс" о суде над Олегом Сенцовым. Несмотря на то, что Госкино не принимало участия в этом проекте, мы поможем с промо картины, так как хотим, чтобы напоминание о судьбе Олега и украинских политузников прозвучало как можно громче.

В этот раз участие Украины будет масштабным. Стенд увеличился в шесть раз (с 4 кв. м до 24 кв. м) и будет размещен в очень людном месте. Мы подготовили специальный каталог украинских фильмов и несколько шоурилов. На стенде будут работать постоянные представители от Госкино и индустрии. Цель — продвижение Украины как партнера для копродукции. Хочу подчеркнуть, что меньшая часть бюджета участия в Берлинале будет оплачена из госсредств — менее 160 тыс грн. Даже в прошлом году нам участие обошлось дороже".