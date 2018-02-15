Холод и бой барабанов. Открылся 68-й Берлинале

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 15 февраля, в столице Германии открылся Международный Берлинский фестиваль.

Несмотря на холодную погоду, звезды прошлись в вечерних платьях по красной дорожке под бой барабанов и крики фанатов.

Фестиваль открылся анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак".

Первые минуты красной дорожки сопровождались боем барабанов из саундтрека к фильму, который написал восьмикратный номинант и лауреат премии "Оскар" Александр Деспла.

Февральские холода не помешали звездам прогуляться по красной дорожке в открытых платьях и на высоких каблуках.

Также на церемонию приехало жюри основного конкурса во главе с немецким режиссером Томом Тыквером и съемочной группой фильма открытия. На дорожке появились Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, которая выбрала для красной дорожки строгий костюм, Грета Гэрвиг в золотом платье и Брайан Крэнстон, а также режиссер Уэс Андерсон.

Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино.