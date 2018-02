Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале). Справка

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Берлинский международный кинофестиваль открывается в четверг.

Ниже приводится справочная информация.

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin, Берлинале) – большое культурное событие для международной киноиндустрии. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями Берлинский кинофорум считается самым крупным и престижным в мире кино.

Как правило, на Берлинале показывают около 400 фильмов, в основном – международные и европейские премьеры. На показы фестиваля продается более 330 тысяч билетов. На фестиваль съезжаются более 20 тысяч профессионалов в области кино из более 120 стран.

Решение о проведении кинофестиваля было принято 9 октября 1950 года на заседании специального комитета, созванного по инициативе американского офицера Оскара Мартея. Помимо Мартея и его британского коллеги Джорджа Тернера, в состав комитета входили два представителя администрации сената Берлина, четыре представителя немецкой киноиндустрии и журналист. На этом собрании были согласованы даты первого фестиваля и название – "Берлинский международный кинофестиваль". Кинорежиссер доктор Альфред Бауэр был назначен директором фестиваля.

Первый фестиваль прошел с 6 по 17 июня 1951 года, церемония награждения состоялась 18 июня.

В первый год существования кинофестиваля премии вручало немецкое жюри, в 1952-1955 годах победителей определяло зрительское голосование, с 1956 года решение о присуждении наград стало принимать международное жюри.

До 1978 года фестиваль проводился в июне-июле, затем сроки были передвинуты на февраль.

Программа Берлинского международного кинофестиваля помимо основного конкурса включает конкурсы короткометражных фильмов (Berlinale Shorts); независимого арт-хаусного кино "Панорама" (Panorama); конкурс для молодежной аудитории "Поколение" (Generation); "Перспективное немецкое кино" (Perspektive Deutsches Kino). В программу фестиваля входит "Форум" (Forum), организованный Институтом кино- и видеоискусства.

Также в официальную программу Берлинского кинофестиваля входит спецпрограмма Berlinale Special (объединяет показы работ современных режиссеров, ленты, которые стали заметными событиями в кинематографе). На фестивале представлены тематическая ретроспектива Homage (программа, посвященная творческому наследию того или иного выдающегося кинематографиста), Berlinale Classics (показы отреставрированных фильмов) и др.

Берлинале является аккредитованным фестивалем Международной федерации кинопродюсеров FIAPF и следует ее рекомендациям.

В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других фестивалях. Предпочтение отдается мировым премьерам.

Главной наградой фестиваля является "Золотой медведь" (медведь – геральдический символ Берлина). "Золотым медведем" награждается лучший фильм основного конкурса, "Серебряного медведя" получают победители номинаций гран-при международного жюри, они вручаются лучшему режиссеру, за лучшую женскую и мужскую роли, за лучший сценарий, а также "за выдающийся вклад в области искусства", который вручается оператору, монтажеру, композитору, художнику по костюмам.

"Серебряным медведем" Премии Альфреда Бауэра отмечаются картины, открывающие новые пути в киноискусстве.

В 2006 году впервые был вручен приз за лучший фильм-дебют.

У фестиваля есть две почетные премии, которые присуждаются за достижения в области кинематографа – почетный "Золотой медведь" и приз Berlinale Camera Award.

На Берлинале вручаются награды независимого жюри: приз экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), приз Гильдии немецкого артхаус-кинематографа и другие награды.

С 1978 года на фестивале существует конкурс фильмов для детей и подростков Generation. Победители номинаций Generation Kplus и Generation 14plus получают "Хрустальных медведей".

В разные годы "Золотых медведей" были удостоены фильмы таких всемирно известных режиссеров, как Ингмар Бергман, Чжан Имоу, Ан Ли, Сидни Люмет, Паоло Пазолини, Райнер Вернер Фассбиндер, Милош Форман и другие.

В 2017 году Берлинале проходил в столице Германии с 9 по 19 февраля. Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля – "Золотого медведя" получил венгерский фильм "О теле и душе" (On Body and Soul). "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получил финский кинорежиссер Аки Каурисмяки, представивший фильм "По ту сторону надежды" (The Other Side of Hope). Лучшей актрисой на Берлинале стала Ким Мин-хи из Южной Кореи, сыгравшая в фильме Хона Сан Су "Ночью у моря одна" (On the Beach at Night Alone). "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль получил австриец Георг Фридрих благодаря работе в фильме немецкого режиссера Томаса Арслана "Светлые ночи" (Bright Nights).

Награду за лучший сценарий достался киноленте "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman) чилийца Себастьяна Лелио. Приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра получила польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину "След" (Spoor).

Гран-при международного жюри достался фильму "Школа номер 3" украинки Елизаветы Смит и немца Георга Жено о школьниках Донбасса.

Лучшей короткометражной лентой стала документальная работа режиссера Диого Коста Амаранте "Маленький город" (Cidade Pequena).

В 2018 году Берлинале будет проходить с 15 по 25 февраля. Международное жюри в этом году возглавляет известный немецкий кинорежиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер.