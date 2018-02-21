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    Культура

    Определен главный суперзлодей в истории кино

    (обновлено: )84
    Рейтинг возглавил Джокер из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь". На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер, а на третьем - Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер.
    Джокер из фильма о Бэтмене Темный рыцарь 2008 года
    Стопкадр из фильма

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях возглавил Джокер из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь" 2008 года, исполнителя роли Хита Леджера наградили за нее премией "Оскар" посмертно — эта картина стала одной из последних в его фильмографии.

    Список составили эксперты портала Vulture.

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    На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер из вышедшей в 2018 году ленты "Черная Пантера".

    На третьей позиции расположилась Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер, ставшая антагонистом в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года.

    В топ-10 также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из "Супермена", Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, а также Джокер в исполнении Джека Николсона в "Бэтмене" 1989 года.

    Критериями отбора стали визуальная выразительность злодея, наличие у него более-менее внятного коварного плана и способность актера, исполняющего роль, "зажечь" зрителя.

    Ранее сообщалось, что фильм английского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" собрал больше всех наград на вручении премии Британской академии кино- и телевизионных искусств.

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