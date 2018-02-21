Определен главный суперзлодей в истории кино

Стопкадр из фильма

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях возглавил Джокер из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь" 2008 года, исполнителя роли Хита Леджера наградили за нее премией "Оскар" посмертно — эта картина стала одной из последних в его фильмографии.

Список составили эксперты портала Vulture.

На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер из вышедшей в 2018 году ленты "Черная Пантера".

На третьей позиции расположилась Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер, ставшая антагонистом в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года.

В топ-10 также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из "Супермена", Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, а также Джокер в исполнении Джека Николсона в "Бэтмене" 1989 года.

Критериями отбора стали визуальная выразительность злодея, наличие у него более-менее внятного коварного плана и способность актера, исполняющего роль, "зажечь" зрителя.

Ранее сообщалось, что фильм английского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" собрал больше всех наград на вручении премии Британской академии кино- и телевизионных искусств.