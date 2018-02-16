В ожидании "Золотого медведя". Кадры с открытия кинофестиваля "Берлинале"

Члены международного жюри и директор фестиваля представят на сцене во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года. На снимке: директор фестиваля Дитер Косслик, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и президент жюри Том Тыквер, актриса Сесиль де Франс, фотограф и бывший режиссер фильма Кинотека Эспанола Чема Прадо, продюсер Адель Романски, композитор Рюичи Сакамото и кинокритик Стефани Захарек.