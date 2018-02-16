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    Фотоленты

    В ожидании "Золотого медведя". Кадры с открытия кинофестиваля "Берлинале"

    (обновлено: )32
    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Красная дорожка на показе фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Красная дорожка на 68-й Берлинском международном кинофестивале в Берлине. Показ фильма «Остров собак» , 15 февраля 2018 года.
    Открылся 68-й Берлинале
    Члены международного жюри и директор фестиваля представят на сцене во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года. На снимке: директор фестиваля Дитер Косслик, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и президент жюри Том Тыквер, актриса Сесиль де Франс, фотограф и бывший режиссер фильма Кинотека Эспанола Чема Прадо, продюсер Адель Романски, композитор Рюичи Сакамото и кинокритик Стефани Захарек.
    Актриса Грета Гервиг дает автографы перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Тильда Суинтон во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Актриса Эль Фаннинг прибывает на показ фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Berlinale Дитер Косслик выступают перед фотографией арестованного немецко-турецкого журналиста Дениз Юкелаттен на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Логотип 68-го кинофестиваля в Берлине
    Режиссер, сценарист и продюсер Уэс Андерсон и актеры Джейсон Шварцман, Куничи Номура, Брайан Кранстон, Кою Ранкин, Грета Гервиг, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Боб Балабан, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, Джереми Доусон, Мари Накуци, Роман Копола, Йоджиро Нода, Акира Такаяма и Стивен Рэйлз после пресс-конференции, посвященной продвижению фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Режиссер Уэс Андерсон и актеры перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Джефф Голдблюм, Боб Балабан и Билл Мюррей принимают участие в церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Актеры Лив Шрайбер и Тильда Суинтон во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Немецкая дрег-квин Оливия Джонс позирует на красной дорожке на церемонии открытия 68-го кинофестиваля в Берлине с премьерой «Остров собак» 15 февраля 2018 года Берлинский дворец в Берлине.
    Президент и основатель EFM Беки Пробст с наградой Berlinale Kamera за ее 30-летнюю работу, во время 68-го выпуска Берлинского кинофестиваля в Берлине, 16 февраля 2018
    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Красная дорожка на показе фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Красная дорожка на показе фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Красная дорожка на 68-й Берлинском международном кинофестивале в Берлине. Показ фильма «Остров собак» , 15 февраля 2018 года.
    Красная дорожка на 68-й Берлинском международном кинофестивале в Берлине. Показ фильма «Остров собак» , 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Christian Mang
    Открылся 68-й Берлинале
    Открылся 68-й Берлинале
    berlinale.de
    Члены международного жюри и директор фестиваля представят на сцене во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года. На снимке: директор фестиваля Дитер Косслик, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и президент жюри Том Тыквер, актриса Сесиль де Франс, фотограф и бывший режиссер фильма Кинотека Эспанола Чема Прадо, продюсер Адель Романски, композитор Рюичи Сакамото и кинокритик Стефани Захарек.
    Члены международного жюри и директор фестиваля представят на сцене во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года. На снимке: директор фестиваля Дитер Косслик, режиссер, сценарист, композитор, продюсер и президент жюри Том Тыквер, актриса Сесиль де Франс, фотограф и бывший режиссер фильма Кинотека Эспанола Чема Прадо, продюсер Адель Романски, композитор Рюичи Сакамото и кинокритик Стефани Захарек.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Актриса Грета Гервиг дает автографы перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Актриса Грета Гервиг дает автографы перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Christian Mang
    Тильда Суинтон во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Тильда Суинтон во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    John MACDOUGALL / AFP
    Актриса Эль Фаннинг прибывает на показ фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Актриса Эль Фаннинг прибывает на показ фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Axel Schmidt
    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Berlinale Дитер Косслик выступают перед фотографией арестованного немецко-турецкого журналиста Дениз Юкелаттен на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Berlinale Дитер Косслик выступают перед фотографией арестованного немецко-турецкого журналиста Дениз Юкелаттен на церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Логотип 68-го кинофестиваля в Берлине
    Логотип 68-го кинофестиваля в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Режиссер, сценарист и продюсер Уэс Андерсон и актеры Джейсон Шварцман, Куничи Номура, Брайан Кранстон, Кою Ранкин, Грета Гервиг, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Боб Балабан, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, Джереми Доусон, Мари Накуци, Роман Копола, Йоджиро Нода, Акира Такаяма и Стивен Рэйлз после пресс-конференции, посвященной продвижению фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Режиссер, сценарист и продюсер Уэс Андерсон и актеры Джейсон Шварцман, Куничи Номура, Брайан Кранстон, Кою Ранкин, Грета Гервиг, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Боб Балабан, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, Джереми Доусон, Мари Накуци, Роман Копола, Йоджиро Нода, Акира Такаяма и Стивен Рэйлз после пресс-конференции, посвященной продвижению фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Режиссер Уэс Андерсон и актеры перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Режиссер Уэс Андерсон и актеры перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Джефф Голдблюм, Боб Балабан и Билл Мюррей принимают участие в церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Джефф Голдблюм, Боб Балабан и Билл Мюррей принимают участие в церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Актеры Лив Шрайбер и Тильда Суинтон во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    Актеры Лив Шрайбер и Тильда Суинтон во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Немецкая дрег-квин Оливия Джонс позирует на красной дорожке на церемонии открытия 68-го кинофестиваля в Берлине с премьерой «Остров собак» 15 февраля 2018 года Берлинский дворец в Берлине.
    Немецкая дрег-квин Оливия Джонс позирует на красной дорожке на церемонии открытия 68-го кинофестиваля в Берлине с премьерой «Остров собак» 15 февраля 2018 года Берлинский дворец в Берлине.
    Tobias SCHWARZ / AFP
    Президент и основатель EFM Беки Пробст с наградой Berlinale Kamera за ее 30-летнюю работу, во время 68-го выпуска Берлинского кинофестиваля в Берлине, 16 февраля 2018
    Президент и основатель EFM Беки Пробст с наградой Berlinale Kamera за ее 30-летнюю работу, во время 68-го выпуска Берлинского кинофестиваля в Берлине, 16 февраля 2018
    Maurizio Gambarini / DPA / AFP

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    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.

    В четверг, 15 февраля, в столице Германии открылся Международный Берлинский фестиваль.

    Несмотря на холодную погоду, звезды прошлись в вечерних платьях по красной дорожке под бой барабанов и крики фанатов.

    Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале). Справка

    Фестиваль открылся анимационным фильмом Уэса Андерсона "Остров собак".

    Первые минуты красной дорожки сопровождались боем барабанов из саундтрека к фильму, который написал восьмикратный номинант и лауреат премии "Оскар" Александр Деспла.

    Февральские холода не помешали звездам прогуляться по красной дорожке в открытых платьях и на высоких каблуках. 

    Также на церемонию приехало жюри основного конкурса во главе с немецким режиссером Томом Тыквером и съемочной группой фильма открытия. На дорожке появились Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, которая выбрала для красной дорожки строгий костюм, Грета Гэрвиг в золотом платье и Брайан Крэнстон, а также режиссер Уэс Андерсон. 

    Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино.

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