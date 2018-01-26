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    Культура

    Звезда "Дома-2" удивила стриптизом под украинский хит

    (обновлено: )24410
    В качестве музыкального сопровождения к своему видео Алена Воднаева выбрала хит украинской певицы Гайтаны "Самотня боса", опубликовав в социальной сети Instagram.
    Телеведущая Алена Водонаева
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Звезда "Дома-2" Алена Водонаева удивила соцсеть роликом со стриптизом в сопровождении украинского хита в исполнении Гайтаны. Видео телезвезда опубликовала в своем Инстаграме

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    "Я на тренировку. А сюда последние картинки моего тёплого отпуска. В ближайшее время в моем Инстаграм южных пейзажей не намечается. Разве что Барселона в планах, но пока работаем", — подписала она видео.

    Напомним, американская певица Мадонна разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она запечатлена обнаженной, прикрывшись сумкой.

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