Мадонна полностью разделась

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американская певица Мадонна разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она запечатлена обнаженной, прикрывшись сумкой.

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Певица прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

"До сих пор пускаю слюни по этой сумке", — призналась 59-летняя Мадонна.

Мадонна/Instagram Мадонна обнажилась

На момент публикации снимок набрал почти 175 тысяч лайков.

Летом прошлого года Мадонна и ее приемные дочери согласились на выплату денежной компенсации от издательской компании DMG Media за "вторжение в личную жизнь".