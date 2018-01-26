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    Культура

    Мадонна полностью разделась

    (обновлено: )93304
    Поп-королева поделилась с Instagram-подписчиками новым снимком - Мадонна прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
    Певица Мадонна. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американская певица Мадонна разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она запечатлена обнаженной, прикрывшись сумкой. 

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    Певица прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.

    "До сих пор пускаю слюни по этой сумке", — призналась 59-летняя Мадонна.

    Мадонна/Instagram
    Мадонна обнажилась

    На момент публикации снимок набрал почти 175 тысяч лайков.

    Летом прошлого года Мадонна и ее приемные дочери согласились на выплату денежной компенсации от издательской компании DMG Media за "вторжение в личную жизнь".

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