Роскошная звезда Playboy из РФ потратила на день рождения миллион рублей

Российской звезде Playboy Марии Лиман исполнилось 24 года.

Ростовчанка живет в Москве и проводит праздник на съемочной площадке — звезда снимается в очередном популярном сериале, который уже совсем скоро выйдет на экраны.

Изданию "Комсомольская правда-Ростов" сексуальная брюнетка рассказала, что в этом году торжество прошло "скромно", на него потратили миллион рублей.

Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

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