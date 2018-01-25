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    Фотоленты

    Роскошная звезда Playboy из РФ потратила на день рождения миллион рублей

    (обновлено: )73940
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria
    Модель Мария Лиман
    instagram.com/liman_maria

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    Российской звезде Playboy Марии Лиман исполнилось 24 года.

    Ростовчанка живет в Москве и проводит праздник на съемочной площадке — звезда снимается в очередном популярном сериале, который уже совсем скоро выйдет на экраны.

    Даша Астафьева показала фото с отдыха на Бали
    instagram.com/da_astafieva
    Украинская звезда Playboy показала горячие фото с Бали

    Изданию "Комсомольская правда-Ростов" сексуальная брюнетка рассказала, что в этом году торжество прошло "скромно", на него потратили миллион рублей.

    Напомним, 26-летняя американская модель из Лос-Анджелеса Эшли Алексис  стала восходящей звездой среди пышных моделей. Алексис уже называют главной конкуренткой самой знаменитой модели plus size в мире Эшли Грэм.

    Смотрите также фотоленту: Экстравагантная Эшли Грэм. Когда есть, что показать

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