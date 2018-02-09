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    Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

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    Курс гривны летит в пропасть (75)

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    С учетом возможного ухудшения в 2018 году внешнеэкономической конъюнктуры, меньшего урожая зерновых и прочих факторов, мы увидим новую траекторию обменного курса.
    Пункт обмена валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Виктор Скаршевский, экономический аналитик

    Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% — с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ — и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?

    Гривна и доллары
    Украинское фото
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    Сезонность

    После того, как Нацбанк в феврале 2015 года отпустил гривну в свободное плавание, динамика обменного курса подвержена четко выраженной цикличности:

    1. девальвация — сентябрь, ноябрь, декабрь, январь;

    2. разнонаправленные тенденции — февраль, август, октябрь;

    3. укрепление гривны — март, апрель, май, июнь, июль.

    График Виктора Скаршевского
    Обменный курс 2016-18 годов

    Январь и начало февраля 2018 года показывают, что прошлогодние тенденции повторяются. Например, пик девальвации в 2017 году был 16 января, в 2018-м — неделей позже, 23 января.

    Есть все предпосылки, что в этом году такая сезонность сохранится, включая сезонную глупость правительства в 3-х кратном увеличении расходов бюджета в декабре каждого года.

    У 2018 года есть свои особенности, которые приведут, с одной стороны, к более сильным колебаниям обменного курса, а с другой – к более стремительной девальвации.

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    Особенность № 1

    После повышения Нацбанком учетной ставки до 16%, в Украине резко активизировались нерезиденты на рынке ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа). Они сдают валюту для покупки высокодоходных гривневых ОВГЗ. Нерезиденты ведь тоже понимают сезонность укрепления валютного курса в Украине, и поэтому заводят спекулятивный капитал для высокодоходного заработка в валюте около 16-22% годовых. Для сравнения, в развитых странах доходность в твердой валюте порядка 3%. Получается, что Нацбанк с помощью повышения учетной ставки создал идеальные условия для спекулятивного капитала.

    С одной стороны, это приводит к более сильному текущему укреплению гривны, так как растет предложение иностранной валюты, а с другой стороны, резко увеличивает риски более сильной девальвации с августа-сентября 2018 года. 

    Почему? Да потому что именно в августе нерезиденты начнут фиксировать свою спекулятивную прибыль: продавая ОВГЗ и покупая сразу же доллары. Этот процесс усилит сезонную девальвацию гривны.

    С учетом того, что Нацбанк не исключает очередного повышения учетной ставки, а значит и увеличения доходности ОВГЗ, объемы спекулятивного капитала от нерезидентов могут еще больше увеличиться. 

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    Это приведет к еще большим колебаниям валютного курса и дальнейшей его девальвации.

    Особенность № 2

    В 2017 году, цены на металл и руду выросли на 30-50% и по некоторым позициям обновили 5-летние максимумы. Также в Украине был рекордный урожай зерновых за всю историю независимости. Это и помогло гривне в 2017 году остаться относительно стабильной – среднегодовая девальвация составила всего 4%.

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    В 2018 же году, мы уже стали свидетелями черного понедельника 6 февраля 2018 и наибольшего обвала индекса Dow Jones со времен мирового финансового кризиса 2008 года. 

    Если финансовые власти США отреагируют на турбулентность фондового рынка и увеличение инфляционных ожиданий, повышением учетной ставки ФРС, то это приведет к укреплению доллара и снижению мировых цен на сырьевые товары.

    Впрочем, Мировой банк и до этих событий прогнозировал снижение сырьевых товаров на 5-7% со второго полугодия 2018 года. 

    Для Украины это означает существенное снижение поступлений иностранной валюты от продажи сырьевых товаров (металл, руда, зерно), продажа которых приносит Украине до 70% валютной выручки.

    Особенность № 3

    Выплаты по внешнему долгу, включая выплаты по валютным ОВГЗ, в 2018 году в 2 раза превысят прошлогодние. Если в 2017 году, по данным Нацбанка, они составили $3,8 млрд, то в 2018-м – уже $7,4 млрд.

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    Таким образом, с учетом возможного ухудшения в 2018 году внешнеэкономической конъюнктуры, меньшего урожая зерновых, опережающего увеличения импорта, резко увеличившихся выплат по внешнему долгу, а также усиления спекулятивных тенденций с участием иностранного капитала – в этом году мы увидим аналогичную сезонную траекторию обменного курса как в 2016-2017, но только на более высоком уровне. Особенно начиная со второго полугодия 2018 года. 

    Так что, прогнозируемый правительством обменный курс 30,1 грн/$ на конец 2018 года, далеко не предел.

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